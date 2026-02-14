Al corazón del distrito trujillano de El Porvenir, donde nació la organización criminal “Los Pulpos”, llegó ayer un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar un operativo denominado “Control Territorial” y pegar stickers disuasivos en la lucha contra la extorsión. Los detectives recorrieron las principales calles de esta zona conocida como el Cerro Cruz Blanca.

En esta acción, que contó con la participación de más de 50 agentes de la PNP, participaron las unidades del Escuadrón de Emergencia (Uneme), Subunidad de Acciones Tácticas (Suat), Escuadrón de Drones, Unidad de Servicios Especiales (USE) Lima, Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (Utsevi), Escuadrón Verde Trujillo y de la comisaría Nicolás Alcázar.

RECORRIDO

Este operativo estuvo al mando del coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Trujillo, y se inició en el ingreso al distrito zapatero hasta llegar a la famosa Cruz Blanca, conocida por ser el terreno de “Los Pulpos”. Como parte de las acciones, se colocaron adhesivos en viviendas y negocios, con el mensaje: “Trabajo en equipo, unidos contra el crimen”.

También se intervinieron automóviles y motocicletas que se encontraban en actitud sospechosa. A los ocupantes de las unidades vehiculares se les revisaba minuciosamente y pasaban el respectivo control de identidad para verificar si no presentaban requisitoria alguna. “Nos encontramos en la Cruz Blanca, lugar designado de la cuna del crimen organizado. También se colocó sticker en la lucha contra la extorsión”, se escucha decir en una transmisión desde la página oficial de Divopus Trujillo.

En este sector también encontraron una moto lineal en medio de la calle y que registraba requisitoria por robo. El objetivo del despliegue policial fue reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos en este sector considerado de riesgo.