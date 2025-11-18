El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, realizó una inspección del avance de la qocha Pozo Hondo, situada en el caserío de Inchaca, en el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco.

A la fecha, los trabajos en esta importante obra han superado ya el 70% de su avance. Una vez finalizada, la qocha será capaz de almacenar más de 157 mil metros cúbicos de agua, lo que permitirá abastecer del recurso hídrico a más de 1,500 habitantes y productores de papa y cebada, contribuyendo así al fortalecimiento de la agricultura local y la mejora de la calidad de vida en la comunidad.

Los agricultores de la zona, quienes esperaron por años este apoyo, aseguraron que el Proyecto Tablachaca, del Programa de Siembra y Cosecha de Agua, está transformando sus vidas. La represa artificial no solo evitará que el agua de las lluvias discurra sin ser aprovechada, sino que impulsará el agro local, permitiendo que miles de familias puedan sembrar con seguridad.

“Para mí es un excelente trabajo por parte de la región, porque nosotros carecemos de agua y con esta qocha vamos a poder llevarla a nuestros caseríos. Vamos a aprovecharla para nuestras siembras, principalmente papa”, detalló Félix Chuquimango Rodríguez, teniente gobernador del caserío Inchaca y agricultor.

La agricultura en Quiruvilca, en voz de sus mismos agricultores, ha venido sufriendo por varios años y hoy en las partes altas de Santiago de Chuco se nota el apoyo hacia los agricultores con las represas que darán origen al abastecimiento de agua de lluvias.

Cabe destacar que el Programa de Siembra y Cosecha de Agua, en la provincia de Santiago de Chuco, viene ejecutando cerca de 20 qochas o represas artificiales, las cuales permiten el almacenar agua para posteriormente usarlas en las épocas de escasez del recurso hídrico.