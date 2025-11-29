La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad inspeccionó el avance de la construcción de qochas del Programa Regional de Siembra y Cosecha de Agua en el caserío de Barro Negro, distrito de Usquil (Otuzco), lugar donde se encuentran las qochas Laguna Grande y San Lorenzo.

En la reciente visita, el equipo del proyecto Moche detalló que ambas represas cuentan con un avance superior al 90 % y que prácticamente les queda trabajos menores para quede lista y así almacenar más agua durante la próxima temporada de lluvias. La qocha San Lorenzo permitirá almacenar más de un millón 448 mil metros cúbicos de agua; mientras que la Laguna Grande supera el millón 200 mil metros cúbicos y entre ambas permitirán 1366 hectáreas agrícolas destinadas, mayormente, a los cultivos de papa.

Se estima que con la intervención en ambas qochas se beneficie a cerca de 3 mil habitantes usquilanos dedicados a la agricultura familiar, quienes podrán contar con agua todo el año para así multiplicar su producción y sus ingresos económicos. Además, teniendo agua este sector se asegurará la alimentación y una buena salud para los habitantes de Barro Negro y alrededores.

“Estas dos qochas serán de bastante utilidad para los hombres del campo. Una vez listas, serán grandes colchones de agua para enfrentar las próximas épocas de estiaje en las zonas bajas del distrito de Usquil. Vamos a trabajar en función de las necesidades de los agricultores liberteños”, detalló Miguel Chávez Castro, gerente regional de Agricultura.