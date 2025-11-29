Autopista del Norte (Aunor), concesionaria del tramo Pativilca – Santa – Salaverry, iniciará hoy el mantenimiento del puente Chao, ubicado a la altura del kilómetro 501 de la carretera Panamericana Norte, en La Libertad.

VER MÁS: Presentarán rutas cortas turísticas de La Libertad para promover nuevo impulso a la reactivación económica

Las labores, que culminarán el 7 de diciembre, se realizarán en horario nocturno, desde las 9:30 de la noche hasta las 5 de la mañana. Estas incluyen la limpieza de las calzadas y las bermas, además de la reposición de las juntas de dilatación del puente, con la finalidad de prolongar la vida útil de la estructura.

Para la ejecución de estos trabajos, se realizarán cierres parciales de la vía. “Esta medida permitirá realizar las labores de manera segura para el personal, así como mantener la calidad de la obra”, agregó.

Ante esta situación, la compañía recomienda “tomar las precauciones del caso”.