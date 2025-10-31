La Red Asistencial La Libertad de EsSalud llevó hasta el distrito de Rázuri, en la provincia de Ascope, una campaña médica integral que brindó más de mil atenciones a los integrantes de la Asociación de Trabajadores Jubilados y a la población en general.

Durante la jornada, un equipo multidisciplinario de profesionales ofreció servicios de medicina general, odontología, nutrición, pediatría e inmunizaciones, además de realizar despistajes de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Esta intervención forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la Atención Primaria de Salud y acercar los servicios médicos directamente a la comunidad.

“Tenemos un compromiso con nuestros adultos mayores asegurados. Por ello, hemos coordinado con las asociaciones de jubilados de cada distrito de Ascope, con la finalidad de detectar oportunamente enfermedades y evitar que se conviertan en crónicas”, destacó la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad.

El equipo médico, liderado por la Oficina de Atención Primaria a cargo de la doctora Mily Núñez, garantizó una atención integral que incluyó vacunación y orientación preventiva, reforzando la cultura de la prevención y el autocuidado.