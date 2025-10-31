Campaña de salud integral priorizó a adultos mayores con el despistaje de enfermedades crónicas.
Campaña de salud integral priorizó a adultos mayores con el despistaje de enfermedades crónicas.

La Red Asistencial La Libertad de EsSalud llevó hasta el distrito de Rázuri, en la provincia de Ascope, una campaña médica integral que brindó más de mil atenciones a los integrantes de la Asociación de Trabajadores Jubilados y a la población en general.

Durante la jornada, un equipo multidisciplinario de profesionales ofreció servicios de medicina general, odontología, nutrición, pediatría e inmunizaciones, además de realizar despistajes de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Esta intervención forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la Atención Primaria de Salud y acercar los servicios médicos directamente a la comunidad.

“Tenemos un compromiso con nuestros adultos mayores asegurados. Por ello, hemos coordinado con las asociaciones de jubilados de cada distrito de Ascope, con la finalidad de detectar oportunamente enfermedades y evitar que se conviertan en crónicas”, destacó la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad.

El equipo médico, liderado por la Oficina de Atención Primaria a cargo de la doctora Mily Núñez, garantizó una atención integral que incluyó vacunación y orientación preventiva, reforzando la cultura de la prevención y el autocuidado.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS