Los trabajos de rehabilitación vial en la urbanización San Nicolás de Trujillo han alcanzado un 52% de avance, a poco más de un mes de haber comenzado.
La corporación Aljar S.A.C., responsable de la ejecución del proyecto, ya ha vertido asfalto en caliente sobre más de 3,000 metros cuadros de pistas, lo que ha permitido lograr un cambio notable en el estado de las vías y en el paisaje urbanístico del lugar.
El siguiente paso será colocar la sobrecarpeta que cubrirá todas las pistas de la referida urbanización. Posteriormente se continuará con el pintado y señalización.
La unidad ejecutora y la contratista a cargo de la obra tienen la meta de entregar la misma en enero de 2026.
