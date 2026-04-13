Cuando se realizaba el conteo de votos en los diversos centros de sufragio la región La Libertad, se produjo una interrupción del servicio de energía eléctrica.
En la provincia de Sánchez Carrión, en el distrito de Huamachuco, se reportó un apagón por unos minutos. Luego, retornó la energía eléctrica.
De la misma manera en locales de votación de los distritos de Sanagorán (Sánchez Carrión) y Angasmarca (Santiago de Chuco).
Así como en Casa Grande, en la provincia de Ascope, generando tensión en los locales de votación.
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