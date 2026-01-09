La Red Asistencial La Libertad de EsSalud realizó un reconocimiento especial a 80 trabajadores que, tras cumplir 70 años de edad, se acogen al cese laboral por límite de edad, cerrando así un ciclo de servicio dedicado a la seguridad social en la región.

Este evento, reunió a profesionales de la salud, de diversos hospitales, personal administrativo de la gerencia, quienes estuvieron acompañados de sus directores y familiares, con el objetivo de honrar la trayectoria de quienes dedicaron gran parte de su vida al cuidado de la salud de los asegurados liberteños.

El Dr. Carlos Huertas Moreno, Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo, ofreció un discurso de reconocimiento a este grupo de trabajadores, en representación de la Gerencia de la Red.

Los trabajadores quienes dedicaron años de su labor diaria a EsSalud La Libertad fueron de la gerencia y de hospitales de Albrecht, Víctor Lazarte Echegaray, Florencia de Mora, Pacasmayo, La Esperanza, Chocope, Ascope y Policlínico El Porvenir, entre otras IPRESS.

“Reconocemos no solo el tiempo invertido, sino el conocimiento y la calidez humana que estos trabajadores han dejado en cada paciente y compañero de trabajo”, señaló Raúl Agreda García, administrador de la Red Asistencial La Libertad.