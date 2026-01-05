En un esfuerzo por modernizar y humanizar la atención sanitaria, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha reafirmado su compromiso con la Medicina Complementaria e Integrativa, alineándose con la Estrategia Mundial de la OMS 2025-2034.

La gerente de la Red Asistencial La Libertad, Claudia Holguín Armas, informó que actualmente, EsSalud cuenta con una red consolidada que incluye Centros y Unidades de Medicina Complementaria en todas sus redes asistenciales. Este servicio no se limita únicamente a la consulta médica, sino que involucra a un equipo de profesionales: médicos y enfermeras especializados, psicólogos y fisioterapeutas, químicos farmacéuticos y técnicos en enfermería.

“Este equipo trabaja de manera conjunta para ofrecer una atención holística, asegurando que el uso de recursos naturales, como las plantas medicinales, esté debidamente supervisado y respaldado por el seguimiento clínico adecuado”, expresó.

Holguín Armas agregó que José Luis Fernández Sosaya, coordinador departamental del Centro de Medicina Complementaria de la Red Asistencial La Libertad, participó en la cumbre Mundial en Gandhinagar, India, en donde se implementó el lanzamiento de la Biblioteca Mundial de la Medicina Tradicional.

Fernández Sosaya manifestó que este enfoque, busca combinar la sabiduría tradicional con la evidencia científica, y se posiciona como un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de los asegurados en la región La Libertad y en todo el país.

“La medicina alternativa significaba sustituir un tratamiento basado en evidencia por otros procedimientos que podían exponer a la población a riesgos. Hoy hablamos de Medicina Complementaria e Integrativa, que suma y coexiste con la medicina convencional bajo criterios de calidad, seguridad y eficacia”, explicó el especialista.

Se prevé que para el año 2026, el Ministerio de Salud (MINSA) iniciará la implementación de la medicina complementaria en sus sedes, buscando ofrecer un tratamiento con pertinencia cultural a una mayor parte de la población peruana.