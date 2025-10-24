Mediante Resolución N° 544-2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó como consejero por la provincia de Santiago de Chuco a Jesús Miguel Antón Zegarra y le entregó sus credenciales para poder sumarse al Consejo Regional de La Libertad.

Como accesitario, Jesús Antón reemplaza en el cargo a Abner José Ávalos Villacorta, quien en marzo de este año fue sentenciado por corrupción, tras ser detenido por cobrar una coima a un empresario minero.

Antón postuló por Trabajo más Trabajo y hace unos meses solicitó mediante una carta al JNE que proceda con celeridad en el trámite de su acreditación, pues su provincia se encontraba sin representación dentro del Consejo Regional.

El nuevo consejero completará el periodo del gobierno regional 2023-2026.