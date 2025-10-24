Con miras a las elecciones municipales del próximo año, en el centro poblado El Milagro, perteneciente al distrito de Huanchaco, se confirmaron las primeras precandidaturas.

Los dirigentes César Carranza y José López han manifestado su intención de postular al cargo de alcalde del centro poblado El Milagro, acompañados Paulo Ninatanta, más conocido como “Miyashiro trujillano”, y Dany Ramírez, quienes asumirían el rol de tenientes alcaldes en sus respectivas listas.

Ambos aspirantes han coincidido en que El Milagro necesita soluciones reales y sostenibles frente a los problemas que enfrenta desde hace años como es la inseguridad ciudadana, falta de áreas verdes, deficiente limpieza pública y escasez de servicios básicos en zonas periféricas.

“Nuestra prioridad será mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la seguridad y recuperar la confianza en la autoridad local”, expresó Carranza durante una reunión vecinal en la zona norte del centro poblado.

Por su parte, José López indicó que su equipo está elaborando un plan participativo con las juntas vecinales y organizaciones sociales.

Se estima que más de 40 mil vecinos estarán habilitados para sufragar en los comicios del 2026, en los que se renovará íntegramente el concejo municipal del centro poblado El Milagro.