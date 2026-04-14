La Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo desarrolló el programa “Show de Títeres Itinerante” en la I.E.I. “Bebecitos”, ubicada en Trujillo.

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Durante la jornada, el uso de títeres como herramienta pedagógica facilitó que los pequeños interioricen conceptos clave como el respeto a las señales de tránsito.

Esta estrategia busca formar ciudadanos conscientes desde la infancia, promoviendo una cultura vial que contribuya a la prevención de accidentes.

Los funcionarios de la Subgerencia de Seguridad Vial destacaron que estas intervenciones continuarán en diversas instituciones educativas de la ciudad de Trujillo.