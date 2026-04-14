La Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo desarrolló el programa “Show de Títeres Itinerante” en la I.E.I. “Bebecitos”, ubicada en Trujillo.
Durante la jornada, el uso de títeres como herramienta pedagógica facilitó que los pequeños interioricen conceptos clave como el respeto a las señales de tránsito.
Esta estrategia busca formar ciudadanos conscientes desde la infancia, promoviendo una cultura vial que contribuya a la prevención de accidentes.
Los funcionarios de la Subgerencia de Seguridad Vial destacaron que estas intervenciones continuarán en diversas instituciones educativas de la ciudad de Trujillo.
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