A la pena máxima de cadena perpetua fue sentenciado Edwin Danilo Carlos Valderrama por abusar sexualmente de una menor de 11 años, registrado en el caserío de Chulite, en Santiago de Chuco.

La sentencia fue obtenida por el fiscal provincial Danny Joel Gamboa Anticona, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco. Además, el juzgado fijó por concepto de reparación civil el monto de 10 mil soles, que deberá ser cancelada a favor de la víctima.

Según las pesquisas fiscales, el caso se registró el 23 de setiembre de 2024. El condenado contactó a la agraviada mediante mensajes de WhatsApp, acordó el encuentro y condujo a la menor hacia una pampa que quedaba cerca a su casa.

Posteriormente, el 24 de setiembre de 2025, el acusado fue descubierto por el progenitor de la menor, puesto que habiéndose hecho pasar por la agraviada, llego a encontrarse con el acusado en horas de la noche, llegando a aprehenderlo mediante arresto ciudadano para ponerlo a disposición de la autoridad policial.

