Con la expectativa de recibir a más de mil visitantes, el distrito de Sinsicap, en la provincia de Otuzco, se alista para celebrar la Sexta Edición del Festival de la Manzana Parraposina, del 4 al 5 de octubre en el caserío de Parrapos. Este evento busca no solo promover la riqueza frutícola de la zona, sino también dinamizar la economía local a través del turismo y la agroindustria.

El alcalde de Sinsicap, Miguel Polo Reyes, informó que esperan recibir alrededor de 1,500 turistas, destacando que actualmente se vive el pico más alto de producción de estas frutas emblemáticas.

“En cuanto a las vías de comunicación, las carreteras se encuentran en óptimas condiciones. De Parrapos a Trujillo hay unas dos horas y la seguridad se coordina con las rondas campesinas”, precisó.

Durante el festival, los visitantes podrán disfrutar de ferias gastronómicas, concursos, rutas turísticas y presentaciones culturales que buscan revalorizar el trabajo de los productores locales.

“Invitamos a los turistas a visitar este caserío, uno de los 27 con los que cuenta el distrito de Sinsicap”, expresó el burgomaestre, quien resaltó también el agradable clima y la buena accesibilidad de la zona.

No obstante, Polo Reyes reconoció que el sector agropecuario aún enfrenta brechas estructurales que deben ser atendidas de forma conjunta.