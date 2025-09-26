Máximo Varas Varela, presidente de la Asociación de Innovadores de la Industria del Calzado, indicó que buscarán recuperar terreno que hasta el 2023 les pertenecía.
Máximo Varas Varela, presidente de la Asociación de Innovadores de la Industria del Calzado, es el principal promotor de la Feria Internacional del Calzado que se lleva a cabo en el estadio Chan Chan de Trujillo. Vargas destacó que el objetivo principal de este evento es abrir nuevos mercados para la industria nacional y competir con el calzado chino, que ha ganado gran terreno en el mercado peruano y mundial.

El dirigente explicó que, hasta 2023, el 70% del calzado consumido en Perú era producido localmente, mientras que solo el 30% provenía de importaciones. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido en los últimos años, lo que ha afectado negativamente a muchas empresas nacionales.

“Nuestra misión es buscar mercados para así poder competir con el calzado chino que está cubriendo el mercado del Perú y el mundo. Somos 34 millones de peruanos, hasta el 2023 el 70% lo cubrí el mercado nacional y 30% era importado, pero ahora todo se ha revertido. Hay muchas empresas que han cerrado, la mano de obra calificada se la ha llevado las empresas agroindustriales y otras”, afirmó Varas Varela.

La feria, que culmina el próximo 29 de septiembre, incluye diversas actividades para promover el talento local y el diseño nacional.

