Máximo Varas Varela, presidente de la Asociación de Innovadores de la Industria del Calzado, es el principal promotor de la Feria Internacional del Calzado que se lleva a cabo en el estadio Chan Chan de Trujillo. Vargas destacó que el objetivo principal de este evento es abrir nuevos mercados para la industria nacional y competir con el calzado chino, que ha ganado gran terreno en el mercado peruano y mundial.

El dirigente explicó que, hasta 2023, el 70% del calzado consumido en Perú era producido localmente, mientras que solo el 30% provenía de importaciones. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido en los últimos años, lo que ha afectado negativamente a muchas empresas nacionales.

“Nuestra misión es buscar mercados para así poder competir con el calzado chino que está cubriendo el mercado del Perú y el mundo. Somos 34 millones de peruanos, hasta el 2023 el 70% lo cubrí el mercado nacional y 30% era importado, pero ahora todo se ha revertido. Hay muchas empresas que han cerrado, la mano de obra calificada se la ha llevado las empresas agroindustriales y otras”, afirmó Varas Varela.

La feria, que culmina el próximo 29 de septiembre, incluye diversas actividades para promover el talento local y el diseño nacional.

“La feria termina el 29 de setiembre”, añadió.