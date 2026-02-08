Alarma. Las organizaciones criminales que vienen causando zozobra en la provincia de Trujillo cada día fortalecen su poderío en armamento, debido a que existe un mercado negro que les da acceso a pistolas, fusiles y escopetas.

Sin embargo, altos mandos directivos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) revelaron ayer que durante operativos de control y fiscalización se han podido percatar de una grave vulnerabilidad que podría darle a los delincuentes un acceso directo a armas de alta potencia.

INSEGURAS

El coronel PNP, Jorge Linares Ripalda, gerente general de Sucamec, precisó que se ha intervenido a tres empresas que brinden el servicio de seguridad privada en Trujillo, debido a que sus armerías no reunían las mínimas medidas de seguridad que establece la norma para poder almacenar armamento.

Dijo que esta irregularidad puede convertir a esas empresas en blancos fáciles del robo de las armas para luego ser derivadas a las organizaciones criminales dedicadas a perpetrar delitos de extorsión, sicariato o minería ilegal.

¿Hay algún indicio que permita presumir que alguna de estas empresas no refuerce sus medidas de seguridad, precisamente, para facilitar el robo de esas armas? Preguntamos y el oficial respondió: “Nosotros no descartamos nada, pero no tenemos información de alguna empresa que se haya dedicado a eso. No obstante, de manera preventiva, estamos ejerciendo acciones de control para evitar a futuro que estas armas terminen en manos de la delincuencia”.

Jorge Linares explicó que el Decreto Legislativo N°1213, que reglamenta los servicios de seguridad privada en el Ámbito Nacional, exige a las empresas que ofrecen el servicio de seguridad privada a tener armerías con altos estándares de vigilancia y eso tiene que ver con espacio, dimensiones y con medidas de seguridad física para prevenir el robo y la sustracción.

En tanto, El comandante PNP en situación de retiro, Jaime Urtecho Maldonado, director de Control y Fiscalización de la Sucamec, precisó que en la región La Libertad operan 150 empresas que brindan el servicio de seguridad privada. No obstante, se ha intervenido en 18 de ellas debido al importante número de armas que registran.

“Ha sido durante los operativos de control que nos hemos percatado de las armerías que no reúnen las medidas de seguridad. Tenemos a nivel nacional 1,150 denuncias por robo de este tipo de armas. Entonces, hay gente que se hace los ‘robadizos’ y estas armas terminan en manos del crimen organizado. Por eso la estrategia actual es verificar y evitar el robo de armas”, comentó.

En las tres armerías que no reunían las medidas de seguridad se ha incautado 30 escopetas, 29 revólveres, 19 pistolas, 3 carabinas y 670 municiones (balas). Estas armas están bajo custodia de Sucamec hasta que los representantes de las empresas regularicen su situación en cuanto a las medidas de seguridad de sus armerías.