La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que clausuró temporalmente el establecimiento de inspección técnica vehicular “Centro de Operaciones de Revisiones Técnicas Clarisa del Norte E.I.R.L.”, en la provincia costera de Pacasmayo, en La Libertad, por presuntamente emitir de forma irregular certificados aprobatorios.

GRAVÍSIMO

Durante un operativo inopinado realizado la mañana de ayer, los fiscalizadores de la Sutran detectaron que “trece vehículos obtuvieron su Certificado de Inspección Técnica Vehicular sin haberse constituido en las instalaciones del referido CITV”. “En consecuencia, se impuso la infracción IT39: ‘Emitir certificado sin haber sometido al vehículo al procedimiento de inspección técnica vehicular’, calificada como muy grave en la Tabla de Infracciones y Sanciones”, detalló.

“La emisión de certificados sin inspección representa un grave riesgo para la seguridad vial, especialmente cuando se trata de unidades destinadas al traslado de personas y mercancías”, agregó la entidad estatal.

Ante esta situación, “con la finalidad de evitar que dicho establecimiento continúe emitiendo certificados sin inspeccionar previamente al vehículo”, la superintendencia dispuso la paralización de actividades y la clausura temporal del establecimiento por un periodo de treinta días calendario.

HACE 13 AÑOS

Según medios de comunicación de la zona, el “Centro de Operaciones de Revisiones Técnicas Clarisa del Norte E.I.R.L.” se ubica en el sector Jagüey, en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo.

Además, habría iniciado actividades en octubre de 2012 y era mejor conocido como “Cortecnor”.

La noticia ha causado indignación y preocupación en la población pacasmayina.