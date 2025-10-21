Trabajadores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo protestaron exigiendo la renuncia del gerente de esa área, César Campaña, quien ayer se reincorporó a sus labores tras salir de vacaciones.

Se pronuncia

Carlos Bocanegra, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de Trujillo (Sitrasec), dijo que los agremiados reclaman por el incumplimiento de los convenios colectivos y la falta de entrega de uniformes a los servidores ediles. Además, denunció que a varios serenos no se les habría pagado sus quinquenios (pago por laborar cinco años ininterrumpidos).

“El actual gerente no ha venido cumpliendo las expectativas de los trabajadores. El señor Campaña no sale a formación a escuchar a los trabajadores, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche”, aseveró.

La protesta la realizaron ayer, que el gerente César Campaña retornó de sus vacaciones. Los trabajadores acataron un plantón en los exteriores de la sede de la Central de Monitoreo de Seguridad Ciudadana y hoy, según acordaron, acatarán una paralización de 24 horas para protestar en el frontis del municipio de Trujillo.

Bocanegra dijo que buscarán reunirse con el alcalde provincial Mario Reyna para solicitarle la continuidad de Luis Verdi, quien reemplazó al gerente Campaña mientras estuvo fuera del cargo. En todo caso, según dijo, esperan que ingrese en ese puesto algún otro funcionario que esté dispuesto a dialogar con los trabajadores.

APOYO

El regidor Jorge Vásquez, por su parte, respaldó el pedido de los trabajadores. También dijo que recomendó a los asesores del alcalde Mario Reyna que Campaña no retorne a sus labores.

“Es lamentable que teniendo en cuenta todas estas quejas de la población trabajadora se pueda reponer a este señor. En su momento, quizá ha sido un buen gerente, pero ahora no lo es”, aseguró.

Agregó que a las críticas de los trabajadores se suman cuestionamientos por algunas adquisiciones realizadas en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Según dijo, el regidor Jorge Tam reveló en sesión de concejo presuntas anomalías en el proceso para comprar implementos para el área que dirige.

“Voy a ver si el regidor hizo la denuncia en la Fiscalía, si no la haré yo”, agregó.