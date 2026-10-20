Trujillo exige vivir sin miedo. Ante la ola de inseguridad que golpea a la población, el arzobispo metropolitano de Trujillo, monseñor Alfredo Vizcarra Mori, y el presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de La Libertad (CONREDE), Rafael Poma Gil, encabezaron la denominada Marcha por la Paz, una movilización que reunió a representantes de los colegios profesionales, juntas vecinales, instituciones educativas y miembros de la sociedad civil para expresar su rechazo a la violencia criminal y exigir respuestas efectivas de las autoridades.

PIDE PAZ

Durante su intervención, monseñor Vizcarra Mori enfatizó que la Iglesia no puede permanecer indiferente frente al sufrimiento de las familias afectadas por la delincuencia.

“La Iglesia no sustituye al Estado. Anuncia el evangelio y acompaña a quienes sufren. Por eso, no puede pasar de largo cuando la vida y la dignidad están amenazadas”, manifestó.

Por su parte, Rafael Poma Gil, decano del Colegio Médico de La Libertad y presidente del CONREDE, lanzó un contundente llamado a las autoridades políticas para que asuman su responsabilidad frente al avance de la criminalidad. “La paz no es un privilegio, la paz es un derecho fundamental. Ninguna persona tiene que estar viviendo con miedo, con zozobra”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que delitos como la extorsión y el sicariato amenazan la tranquilidad de las familias y el desarrollo de las actividades económicas, pero que la indiferencia ciudadana representa un peligro aún mayor para el futuro de la sociedad.

El representante de los colegios profesionales cuestionó también la pasividad frente a la inseguridad y exhortó a los trujillanos a pasar de las quejas a la acción organizada. “No podemos permanecer pasivos, quejándonos solamente por el Instagram, quejándonos en el café, quejándonos en el trabajo. Tenemos que actuar, tenemos que salir a las calles”, expresó Poma Gil.

Asimismo, señaló que la Marcha por la Paz no debe quedar como una manifestación aislada, sino convertirse en el inicio de un movimiento ciudadano permanente.

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