Cuidado. La tarde del último viernes, la Oficina de Enlace del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en La Libertad emitió el Aviso Nacional Meteorológico N° 419, mediante el cual se advirtió del incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra en los siguientes días. Se explicó que esto obedece al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.

En el ande liberteño, en localidades por encima de los 2,800 m.s.n.m., se estiman temperaturas máximas entre 23 °C y 27 °C.

En la costa, por otro lado, se tendrían valores de 26 °C a 32 °C. Es más, se indicó que en zonas más alejadas del mar, y de forma muy aislada, la temperatura podría alcanzar los 34 °C.

Este escenario favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta UV durante el día y ante estas condiciones se recomendó a la población adoptar medidas de protección frente a la exposición solar.

AL DETALLE

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, la provincia de Trujillo registraría hoy (18 de octubre), mañana y pasado mañana, entre las 12 del mediodía y 2 de la tarde, temperaturas máximas de hasta 30 °C y una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

En la provincia de Chepén, hoy y mañana se contemplan valores de hasta 32 °C. Descendería a 30 °C el martes y el miércoles.

En tanto, en la provincia de Virú se estima que hoy la temperatura máxima alcanzaría los 30 °C , pero se estima que desde mañana hasta el miércoles se eleve a 32 °C.

El Senamhi también informa que en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, se pronostica para hoy y mañana una temperatura máxima de 32 °C.

EN LA SIERRA

En Usquil, provincia de Otuzco, se estima para hoy y mañana una temperatura máxima de 23 °C, mientras que en Huamachuco se alcanzaría los 22 °C y en Quiruvilca, 17 °C.

El organismo recomendó utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar. Estas medidas buscan reducir la exposición directa a la radiación ultravioleta durante los días comprendidos en el aviso.

PRECAUCIÓN

Arístides Aurora Prado, presidente de la Federación Médica de La Libertad, recomendó a la ciudadanía mantenerse alerta y tomar la previsión respectiva. Precisó que ante este incremento de las temperaturas hay que evitar exponerse al sol desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

“Hay que usar bloqueador, pues una exposición constante y prolongada al sol podría hacer que una persona desarrolle cáncer de piel. Hay que hidratarse adecuadamente. Un adulto debe beber de seis a ocho vasos de agua diariamente y refrescarse para evitar golpes de calor”, resaltó.

El galeno instó a las autoridades ediles a reforzar la vigilancia sanitaria en todo lo relacionado a la manipulación y venta de alimentos de forma ambulatoria, pues el aumento de la temperatura genera proliferación de bacterias que pueden enfermar a la población que consume esos productos.

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