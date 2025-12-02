En su 68º bajada quinquenal, la santísima Virgen Candelaria del Socorro de Huanchaco realizó la noche del lunes su ingreso a la ciudad de Trujillo, en donde fue recibida por las principales autoridades y fieles, quienes rindieron un bonito homenaje a la sagrada imagen en su histórica peregrinación.

“El ingreso de nuestra mamita Candelaria del Socorro a Trujillo constituye uno de los momentos más solemnes de la bajada quinquenal, puesto que, en la época colonial, la sagrada imagen ingresaba por la histórica Portada de Mansiche, que formaba parte de la antigua muralla de la ciudad, Hoy cientos de fieles han acompañado a la virgencita desde su salida de Huanchaco hasta Trujillo”, manifestó Orlando Flores, presidente de la Hermandad Virgen Candelaria del Socorro.

Después de su ingreso a Trujillo, la mamita “Huanchaquera, quien llegó a Huanchaco el 2 de diciembre de 1537, empezará su recorrido en el centro histórico de la ciudad y pernoctará, según lo programado, en siete iglesias: San Francisco, San Pedro Nolasco, Santa Rosa, Santa Clara, Catedral, El Carmen y Santo Domingo.

“El día 6 de diciembre, la Virgen Candelaria del Socorro recorrerá en procesión junto a la imagen del Señor de Los Milagros por parroquias, monasterios e instituciones, hasta finalmente, llegar a la Basílica Catedral para ser venerada. El 8 de diciembre, presidirá la solemnidad de la Inmaculada Concepción y el aniversario de su coronación pontificia”, puntualizó Flores Rodríguez.

Cabe precisar que, la sagrada imagen de la Virgen Candelaria del Socorro de Huanchaco continuará su recorrido por diferentes sectores en su trayecto de regreso a su altar en la iglesia de Huanchaco.