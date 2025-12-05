La reactivación económica sigue siendo una de las mayores prioridades para los emprendedores y pequeños negocios del país, y su impulso requiere del trabajo conjunto entre ciudadanía, sector privado y Estado.

En este contexto, el Festival Nacional del Pan se presenta como una oportunidad para dinamizar la economía local y nacional. El evento se realizará los días 11 y 12 de diciembre en el pasaje San Agustín de Trujillo, desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 p.m., convirtiéndose en un espacio de encuentro, promoción y consumo que beneficia directamente a decenas de microempresas panaderas. Este evento también es un reto para los emprendedores pues la digitalización estará presente.

El presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de La Libertad (Ahora), Timoteo Maza Montalván, informó que el festival contará con la participación de panaderos provenientes de diversas regiones como Arequipa, Lambayeque, Cajamarca y otras zonas del país.

“Están visitando panaderos de diferentes partes del país. Hay más o menos 40 panaderías y se han inscrito 75 participantes. El año pasado se registró la asistencia de 10 mil personas; esperamos llegar a 20 mil”, señaló, destacando el crecimiento que ha experimentado esta actividad en tan solo un año.

El evento no solo ofrecerá una vitrina para mostrar la creatividad y calidad de la panadería nacional, sino que también se convierte en un mecanismo directo de apoyo a los emprendedores. Maza Montalván enfatizó que este encuentro impulsa de manera efectiva a micro y pequeños empresarios, permitiéndoles generar ingresos, establecer contactos y dar a conocer productos con identidad regional. “Esta es una forma de apoyar al emprendedor, al micro y pequeño empresario. Además, podemos probar productos de diversas ciudades del país, cada una con su estilo y sus propios insumos”, remarcó.

Finalmente, los organizadores destacaron que el festival representa un aporte concreto a la reactivación económica, ya que moviliza consumo, atrae visitantes y fortalece el turismo gastronómico en Trujillo. La expectativa es alta, considerando que el año pasado se superaron los objetivos desde el primer día. Con una mayor participación y una afluencia proyectada de 20 mil personas, esta nueva edición del Festival Nacional del Pan busca consolidarse como uno de los eventos gastronómicos más importantes del norte del país.