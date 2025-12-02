El desenlace del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, hoy preso en el penal de Barbadillo, podría repetirse en otros candidatos del partido Perú Primero. Al menos en Lambayeque existe esa posibilidad. Esta agrupación cuenta con una base regional, pero algunos de sus aspirantes a las elecciones generales de 2026 registran denuncias, investigaciones en la Fiscalía o están cerca de ir a juicio.

Anselmo Lozano. La lista la encabeza el exgobernador regional Anselmo Lozano Centurión, a quien el Poder Judicial citó para el 27 de mayo de 2026 para iniciar un juicio por presunta corrupción en la municipalidad de La Victoria. A inicios de este mes, la Fiscalía también interpuso acusación en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque. De ser condenado, podría ser inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Pese a ello, Lozano mantiene su interés en la arena política. El 22 de noviembre dirigió una actividad en El Bosque para juramentar a personas que apoyarán su campaña, mientras se desempeña como coordinador regional de Perú Primero.

Eduardo Jacinto Teque. Fue gerente de Desarrollo Productivo en la gestión de Lozano, pero su paso por el GORE terminó mal. En julio de 2020, fue detenido junto a su secretaria Nancy Villegas Arroyo tras ser denunciados por pedir S/ 1 000 a la propietaria de un camión frigorífico para devolverle documentos incautados por la policía. La Fiscalía abrió investigación por concusión, ilícito castigado con 2 a 8 años de prisión.

A fines de septiembre, la empresaria Silvy Varias denunció que Jacinto Teque le debe S/ 150 mil desde hace 10 años. Pese a cartas notariales, no ha cumplido el pago. Jacinto también hace campaña para la alcaldía de Lambayeque.

Edivar Carrasco Vásquez. Dirigente de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape, enfrenta un proceso por presunto delito contra los bosques y formaciones rocosas, con pena de 4 a 6 años de prisión. Carrasco asegura que se trata de hostigamiento por su labor como defensor ambiental en Chaparrí y busca la alcaldía de Chongoyape.

Jorge Montenegro Chavesta. Exministro de Agricultura, investigado en Lambayeque por malversación en agravio del GORE durante su gestión con Lozano en 2021, ha sido visto participando en actividades políticas junto a Lozano y Nilton Chafloque Córdova.

Nilton Chafloque Córdova. Exalcalde de Ciudad Eten y posible candidato a la alcaldía de Chiclayo, fue denunciado en septiembre de 2019 por ostentación de títulos y falsedad genérica, al firmar como licenciado en Derecho siendo solo bachiller.

Otros posibles candidatos de Perú Primero son Wilder Guevara Díaz (exalcalde de José Leonardo Ortiz), Clemente Flores Vílchez (excongresista) y Óscar Cárpena Recoba (exconsejero regional). Guevara registra condena por abuso de autoridad y acusaciones por presunta corrupción y delito ambiental. Flores tiene dos sentencias por alimentos y ejecución de garantías, y en 2018 fue vinculado a la organización delictiva ‘Los Temerarios del Crimen’; tres años después, el Congreso archivó la denuncia constitucional.