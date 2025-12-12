Una adulta mayor de 70 años sufrió graves lesiones luego de ser atropellada por un bus del Corredor Rojo en el cruce de las avenidas La Molina y Javier Prado.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el impacto, donde se aprecia a la peatona cruzando por la cebra antes de ser embestida por la unidad de la ruta 209.

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, informó que la víctima, identificada como Norma Benítez Vidal, recibió atención inmediata y fue trasladada a la Clínica Montefiori. Señaló que una de sus piernas presenta daños severos y que su estado de salud permanece reservado.

El conductor del vehículo, Inocencio Dueñas, fue intervenido por la Policía y conducido a la Comisaría PNP Santa Felicia, donde se desarrollan las diligencias.

La unidad del Corredor Rojo también quedó retenida en la dependencia policial mientras continúan las acciones de investigación.