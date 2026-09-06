El Ministerio del Ambiente (Minam) realizó una jornada de conservación en la Quebrada Río Seco, en el distrito de Ancón, con el objetivo de proteger las tillandsias y mejorar las condiciones de su hábitat dentro del Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”.

Durante la intervención se retiraron 66 kilos de residuos sólidos acumulados entre las comunidades de tillandsias y zonas cercanas. La limpieza permitió recuperar espacios naturales y reducir posibles impactos sobre estas especies, características de los ecosistemas de dunas y lomas costeras.

Las tillandsias se encuentran adaptadas a las condiciones áridas de la costa peruana y obtienen la humedad directamente de la atmósfera. Además, cumplen funciones ecológicas relacionadas con la estabilidad del suelo y sirven de refugio para diversas especies de fauna silvestre.

El parque, que comprende 6302,66 hectáreas, alberga ecosistemas de dunas y lomas costeras de importancia ecológica, paisajística y científica. En este espacio también se desarrollan acciones de vigilancia, recuperación de ecosistemas, forestación con especies nativas y uso eficiente del agua.

El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV” promueve, además, la investigación, educación ambiental y turismo sostenible, como parte de una estrategia orientada a conservar los ecosistemas costeros y favorecer un desarrollo urbano responsable en Lima Norte.