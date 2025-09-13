Arrancó la Teletón 2025, iniciativa que busca superar los S/ 8 millones recaudados el año pasado en favor de la rehabilitación infantil.

La maratón que se realizará en 26 horas de transmisión en vivo por América Televisión, TV Perú y plataformas digitales (los días 12 y 13 de setiembre ), bajo el lema “Unidos es posible”.

Este año, el evento se expandirá con actividades digitales, como retos en TikTok y batallas entre influencers, para movilizar especialmente a los jóvenes.

La conducción estará a cargo de reconocidos presentadores como Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo.

La música estará presente con artistas internacionales como Matisse (México) y Axel (Argentina), además de la participación inspiradora de Daniella Álvarez, ex reina de belleza colombiana y ejemplo de resiliencia tras una amputación.

Además de la transmisión televisiva y digital, se desarrollarán eventos abiertos al público en Lima y regiones, como un ciclotón en Larcomar y el partido de las estrellas en San Martín de Porres, con la participación de figuras del deporte y artistas nacionales.

En otras regiones también se llevarán a cabo cenas benéficas, conciertos y festivales regionales. Para donar, se habilitaron múltiples canales, incluyendo aplicaciones móviles, bancos, tiendas y la plataforma oficial teleton.pe. La Teletón busca generar esperanza y mejorar la calidad de vida de miles de niños y niñas que requieren terapias especiales.

¿Cómo donar?

Se habilitaron múltiples canales de donación:

Yape: 989 361 677

BCP: Cuenta Corriente en Soles 191-011-11-11-0-33

Cajas de Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart en todo el país

Plataforma digital oficial: www.teleton.pe