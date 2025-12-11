La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dejado abierta la posibilidad de que los conductores del sistema utilicen chalecos antibalas como medida de resguardo, debido al incremento de amenazas y ataques reportados en distintos corredores.

Su presidente, David Hernández, sostuvo que la institución adoptará todas las sugerencias que provengan de los órganos especializados en seguridad.

“El tema de seguridad ciudadana lo lidera nuestra Policía Nacional y nosotros seguiremos sus recomendaciones. Si se plantea el uso de chalecos antibalas, por supuesto que lo tomaremos en cuenta”, afirmó Hernández para Canal N.

Hernández precisó que la ATU respalda las acciones destinadas a proteger a choferes y cobradores, quienes continúan recibiendo advertencias y presiones de redes vinculadas a la extorsión.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por un crecimiento de los ataques contra vehículos y trabajadores del transporte urbano, donde algunas empresas ya han empezado a implementar medidas de autoprotección como blindaje parcial de unidades y equipos de protección personal.