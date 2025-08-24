Un bus de la empresa de transportes Machu Picchu fue atacado a balazos en la avenida Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos, mientras trasladaba pasajeros.

Durante el atentado, un pasajero identificado como Agustín Ramírez Leiva resultó herido y fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde permanece estable.

Testigos relataron que, tras la ráfaga de disparos, los pasajeros se tiraron al suelo para protegerse. La Policía investiga el hecho y no descarta que se trate de un ataque de extorsionadores, dado que esta empresa de transporte ya había sido blanco de un atentado en la misma zona.

Este nuevo ataque ocurre a unos días del paro de transportistas que exigen mayor seguridad frente a la creciente ola criminal que afecta al sector.

Además, se trata del segundo atentado contra la empresa Machu Picchu en menos de tres meses.

Cabe recordar que el 9 de junio, otro bus de la línea fue atacado de forma similar en las inmediaciones de las avenidas Alameda Sur y Alameda San Marcos. Aquella vez, un sicario en motocicleta disparó contra la unidad, aunque ningún pasajero resultó herido; el conductor, Elver Urquiza Minchán, solo sufrió cortes por el estallido de vidrios.

Las autoridades de la comisaría de Villa Chorrillos investigan la posible relación entre ambos atentados, que se produjeron casi en el mismo lugar y bajo el mismo modus operandi, lo que refuerza la hipótesis de que la empresa estaría siendo objetivo de mafias extorsivas.