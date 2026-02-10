Disparos fueron realizados desde un auto negro cerca de un bus de transporte público, según testigos de la zona.FOTO: CAPTURA CANAL N
Una balacera se registró en la cuadra 17 de la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre. Vecinos señalaron que un ocupante de un vehículo negro efectuó disparos al aire en las inmediaciones de un bus de la empresa Pesquero, lo que generó momentos de tensión.

La Policía Nacional aún no ha confirmado si el hecho estaría vinculado a un presunto caso de extorsión.

