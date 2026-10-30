A menos de un mes de su colocación, varios bolardos instalados en la Panamericana Norte ya presentan daños y algunos han quedado completamente aplastados.

La situación fue registrada a la altura del kilómetro 19, cerca del puente Independencia, en Los Olivos, donde otros separadores todavía permanecen en pie.

Durante un recorrido realizado por Canal N, se observó que numerosos conductores atraviesan estos elementos para cambiar de carril y desplazarse entre las vías.

Este comportamiento también fue reportado en sectores de San Martín de Porres, Independencia y Comas, donde los separadores no estarían cumpliendo su función de delimitar el tránsito.

Los bolardos fueron colocados para impedir que los vehículos invadan el carril segregado, reducir el transporte informal y mejorar la circulación. La distribución buscaba mantener libre la vía rápida y permitir que los conductores de los carriles central y derecho realizaran giros o utilizaran los paraderos correspondientes.

En contraste, algunos separadores instalados en la avenida Javier Prado todavía se mantienen en pie y son respetados por los conductores.