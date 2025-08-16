Un aniego registrado la mañana de este sábado generó serias complicaciones en el tránsito vehicular de la Vía de Evitamiento, a la altura del Trébol de Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres.

La acumulación de aguas servidas afectó los tres carriles en sentido de sur a norte, desde el Trébol hasta el ingreso a la avenida Zarumilla.

En la zona se observa una gran cantidad de agua cubriendo la vía, lo que dificultó el paso de vehículos particulares y unidades de transporte público, según reportó RPP.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, la emergencia se habría originado por el colapso de un buzón de desagüe, lo que ocasionó el desborde de aguas residuales en plena vía rápida.

Sedapal informó sobre las acciones

Tras el reporte ciudadano, Sedapal emitió un comunicado en el que confirmó que un equipo técnico fue desplegado en la zona para atender la situación. La entidad precisó que el incidente “se produjo por el incremento del caudal en el colector” y que, al cierre de la mañana, la emergencia ya se encontraba controlada.

“Para mitigar, el impacto en la vía pública, se han desplegado cinco unidades Hidrojet y brigadas de limpieza, que realizan la evacuación del agua empozada y la desinfección del área, con el fin de restituir la normalidad y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en el menor tiempo posible”, explicó la empresa estatal.

Asimismo, Sedapal señaló que continuará con los trabajos necesarios para restablecer el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado y evitar nuevas incidencias en el lugar.