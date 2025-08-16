Treinta mujeres fueron rescatadas durante un operativo conjunto del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) contra una organización criminal dedicada a la trata de personas en el distrito limeño de Puente Piedra.

La intervención se desarrolló en tres locales nocturnos de la zona y culminó con la detención de seis personas, informó RPP.

Entre las víctimas, se encontraban ciudadanas peruanas y extranjeras que, de acuerdo con la investigación fiscal, fueron captadas en situación de vulnerabilidad para ser explotadas laboral y sexualmente.

Uno de los inmuebles allanados era propiedad de Miguel Sánchez (50), quien, según la PNP, registra antecedentes por proxenetismo y trata de personas. Pese a que la Municipalidad de Puente Piedra había clausurado previamente dicho establecimiento, este continuaba operando de manera ilegal.

Las autoridades precisaron que los intervenidos permanecen bajo detención y afrontan una investigación preliminar mientras se define su situación legal. En paralelo, las mujeres rescatadas fueron derivadas a un programa de atención especializada para garantizar su recuperación física y emocional.

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional anunciaron que intensificarán las acciones contra la trata de personas, delito que afecta principalmente a mujeres y que representa una grave vulneración de los derechos humanos.

El operativo forma parte de una estrategia interinstitucional para identificar, desarticular y sancionar a organizaciones criminales vinculadas con la explotación sexual y laboral.