Un hombre fue asesinado la noche del viernes dentro de su camioneta en la primera cuadra de la calle Bartolomé Herrera, a pocos metros del cruce con la avenida Santa Cruz, en Miraflores.

El ataque, perpetrado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta, generó conmoción entre vecinos y transeúntes de la zona.

La víctima había salido de su centro de trabajo cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones, de acuerdo con RPP.

“Escuché los dos balazos que sonaron, lo sacamos al herido, lo pusimos en la vereda, el doctor se puso a ver y comprobamos que tenía dos agujeros de bala en el cuello”, relató un hombre, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.

Otro testigo señaló que la víctima aún mostraba signos vitales tras ser auxiliada. “Cuando nosotros lo subimos a la tolva del patrullero, todavía respiraba, pero hará una hora, la señorita que era su copiloto lloró fuerte y dijo que ya había fallecido”, comentó.

Tras el ataque, los autores del crimen huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta por la avenida Santa Cruz, según refirieron las personas presentes en el lugar.

Intervención policial e investigación

Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al punto del atentado y procedieron a acordonar la escena para el inicio de las diligencias correspondientes.

Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de pruebas, mientras los vecinos observaban consternados la presencia policial.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la víctima mortal fue identificada como Gianfranco Navarro Chirieleison. Hasta el momento, las autoridades manejan diversas hipótesis en torno al móvil del crimen, sin que se descarte ninguna línea de investigación.