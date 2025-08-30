Cuatro menores resultaron ilesos luego de que un camión se estrellara contra dos viviendas en el distrito de Carabayllo, en Lima norte. El accidente ocurrió este viernes en la zona de Punchauca, a la altura del kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru.

El vehículo de carga pesada impactó contra las precarias estructuras, quedando incrustado dentro de una de ellas. A pesar de la magnitud del choque, ninguno de los menores sufrió heridas.

El padre de dos de los niños relató lo ocurrido y expresó su alivio de que la tragedia no pasara a mayores. “Gracias a Dios mis hijos estaban en la sala. El camión ha pasado a centímetros de mis hijos. Tengo dos niños: de 13 y 4 años”, declaró a RPP. El hombre precisó que, al momento del accidente, los menores realizaban sus tareas escolares.

En la segunda vivienda afectada también se encontraban dos niños, quienes lograron salir sin lesiones tras el impacto.

Vecinos de la zona demandaron que el propietario del vehículo se responsabilice de los daños ocasionados, ya que ambas familias quedaron con sus casas parcialmente destruidas. “El camión ha destruido todo”, dijo el padre de los menores, señalando que será difícil recuperar lo perdido sin apoyo.

La Policía Nacional llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente.