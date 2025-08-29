La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este domingo 31 de agosto comenzará la marcha blanca de la nueva ruta del corredor Azul, denominada Servicio alimentador extraordinario 08.

Este recorrido conectará la avenida Perú, en San Martín de Porres, con la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

Durante el periodo de prueba, que se extenderá hasta el martes 2 de setiembre, los usuarios podrán trasladarse sin costo. A partir del miércoles 3, el pasaje será de S/ 2 y se podrá pagar con las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass.

El nuevo servicio recorrerá importantes avenidas como Garcilaso de la Vega, Venezuela, Arica, Óscar R. Benavides y Nicolás Dueñas, entre otras. En total, se habilitarán 22 paraderos en dirección a San Martín de Porres y 26 en sentido contrario.

El horario de funcionamiento será de lunes a domingo, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Los buses, de 12 metros de longitud, tendrán una frecuencia aproximada de cinco minutos. Según estimaciones de la ATU, más de 6,000 usuarios diarios utilizarán esta ruta.

🚍✅ ¡Una nueva ruta que conecta a más limeños! El corredor Azul ahora te llevará desde el Centro de Lima hasta San Martín de Porres. La marcha blanca de este nuevo servicio iniciará el domingo 31, mientras que la operación regular comenzará el miércoles 3 de septiembre. pic.twitter.com/Q5S5s0Yibp — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 29, 2025

En la actualidad, no existe un servicio de transporte público que conecte de forma directa ambas zonas, por lo que los pasajeros deben realizar varios transbordos que pueden llegar a costar hasta S/ 10.

Con la puesta en marcha de la nueva ruta, el tiempo de traslado se reducirá a aproximadamente 1 hora y 20 minutos, es decir, unos diez minutos menos que en la actualidad, además de significar un ahorro importante en el gasto diario.

La ATU señaló que el objetivo de la marcha blanca es familiarizar a los usuarios con el diseño del recorrido, la ubicación de los paraderos y las opciones de integración con otros servicios de transporte.