El actual alcalde de Surco y excongresista, Carlos Bruce, confirmó que será candidato a la Alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, postulando con el partido Somos Perú.

“Así es. Hemos tomado la decisión de postular a esa candidatura, para lo cual primero estamos postulando a las elecciones internas dentro de mi partido Somos Perú, a fin de poder tener la nominación para ser candidato oficial de Somos Perú para Lima”, declaró en entrevista para RPP.

Bruce sostuvo que la capital atraviesa una situación crítica y aseguró que los limeños enfrentan graves dificultades para movilizarse y desarrollarse. “Lima es mi ciudad, yo soy limeño, he vivido aquí toda mi vida. Y Lima necesita un cambio urgente. Es una ciudad a la deriva. Los limeños tenemos gravísimos problemas para vivir en esta ciudad. Nos dedicamos tres o cuatro horas solo para trasladarnos a nuestro centro de trabajo al día”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de reelegirse en Surco, el exministro indicó que esa alternativa fue descartada debido a que el Congreso no aprobó la reelección de autoridades municipales. “Todos los días recibo el pedido de los vecinos para que siga en el distrito, y efectivamente esa era una alternativa que estaba barajando. Pero quedó cerrada legalmente porque el Congreso no aprobó la reelección”, explicó.

Finalmente, expresó que los surcanos “estarán contentos de tener en Lima a un alcalde que también provenga de su distrito”.

