Mineros artesanales e informales marcharon este jueves 4 de diciembre por el Cercado de Lima y bloquearon un tramo de la avenida Abancay para exigir que el Congreso apruebe la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La protesta se realiza horas antes del debate anunciado por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien confirmó que esta tarde el Pleno discutirá la propuesta para extender el plazo del registro, actualmente en una fase crítica debido a las observaciones del Ejecutivo y las demandas del sector en proceso de formalización.

Los manifestantes reclaman que el Legislativo otorgue un plazo adicional que evite que miles de pequeños productores mineros queden fuera del sistema.

Además, exigen la reincorporación de más de 50 mil trabajadores que, según señalan, fueron retirados del padrón por decisión del Ejecutivo. Estas movilizaciones se suman a otras registradas en diversas regiones del interior del país, donde se solicita una solución que permita avanzar en la formalización minera.

Los mineros, procedentes principalmente de Arequipa y otras zonas del sur, permanecen en la zona con pancartas, bocinas y carpas mientras esperan la decisión del Congreso. Similares manifestaciones y bloqueo de vías realizan los mineros en provincias.

El dictamen en debate propone ampliar el Reinfo por dos años, una medida que cuenta con el respaldo del gremio; sin embargo, el Ejecutivo plantea reducir la extensión a solo un año y sin reabrir el registro, lo que ha intensificado la tensión entre ambas partes.