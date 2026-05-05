Un bus del Metropolitano sufrió un accidente la tarde de este martes 5 de mayo en el carril exclusivo del servicio, a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro.

El impacto generó preocupación entre los pasajeros y personas que transitaban por la Vía Expresa de Paseo de la República.

Tras lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó sus protocolos de emergencia y dispuso la evacuación de los usuarios que se encontraban dentro de la unidad.

Debido a que el vehículo quedó detenido en la vía exclusiva, se habilitó temporalmente el carril mixto para evitar la paralización total del servicio.

El Ministerio de Salud también intervino mediante el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que envió seis ambulancias al lugar para atender a los afectados.

El presidente de la ATU informó que 18 pasajeros resultaron heridos y que la persona más afectada fue el conductor.

San Isidro: Bus del Metropolitano se estrelló contra baranda de la Vía Expresa de Paseo de la República



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