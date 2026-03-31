El tránsito será suspendido en un sector de la Costa Verde, en el Callao, ante el deterioro de la vía y el peligro que representa para los conductores.

La medida se aplicará en los próximos minutos como respuesta a incidentes recientes en la zona.

El tramo afectado comprende desde la Costa Verde en el Callao hasta Chucuito, con una extensión cercana a los cinco kilómetros. En este recorrido se han identificado problemas que complican la circulación vehicular.

Reportes de Canal N advierten la presencia constante de oleajes anómalos, los cuales provocan acumulación de agua en la pista y dejan piedras y otros materiales sobre la calzada. Estas condiciones incrementan el riesgo de accidentes y dificultan el tránsito.

Aunque esta vía fue inaugurada en 2022, presenta deficiencias relacionadas con su mantenimiento, seguridad e infraestructura.