La restricción del tránsito vehicular hacia el Centro Histórico de Lima ocasionó serios problemas de circulación durante la mañana de este viernes.

Conductores y pasajeros quedaron varados en los alrededores de Plaza Grau y el Paseo de los Héroes Navales debido al cierre de accesos dispuesto por las autoridades.

La medida, implementada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 22 de junio. Según se informó, el objetivo es proteger el patrimonio histórico y cultural ante las movilizaciones convocadas por diversas agrupaciones políticas y sociales.

Uno de los puntos más afectados fue el ingreso por el Paseo de los Héroes Navales, donde la Policía instaló barreras para impedir el paso de vehículos hacia el Cercado de Lima.

La situación generó extensos embotellamientos que involucraron a autos particulares, taxis y unidades de transporte público.

Ante la imposibilidad de avanzar, muchos pasajeros optaron por descender de las unidades y caminar varias cuadras para llegar a sus destinos. Mientras tanto, el Centro Histórico permaneció prácticamente libre de vehículos, con accesos controlados por la Policía y personal de seguridad, permitiéndose únicamente el tránsito peatonal.