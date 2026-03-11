Tras varios días marcados por restricciones vinculadas al abastecimiento energético, el presidente José Balcázar anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán las clases presenciales desde el miércoles 11 de marzo.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa dirigida a padres de familia, estudiantes y docentes, en la que el mandatario explicó que la decisión busca restablecer el funcionamiento normal del servicio educativo.

Según indicó, el retorno a las aulas se produce luego de las medidas adoptadas para optimizar el uso de combustibles y reorganizar la movilidad en la ciudad en medio de la contingencia energética.

José Balcázar, presidente de la república: Los colegios volverán a clases presenciales desde el miércoles 11 de marzo



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/Z7Dl11iL9b — Canal N (@canalN_) March 10, 2026

Gobierno anuncia que el 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas en grifos

En medio de la crisis por el suministro energético, el presidente José María Balcázar informó que el sistema de gas volverá a operar para las estaciones de servicio a partir del sábado 14 de marzo, lo que permitirá reiniciar el abastecimiento de vehículos.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que esta medida forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para restablecer el funcionamiento del sistema energético tras los problemas registrados en los últimos días.

Asimismo, señaló que el servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao se normalizaría el domingo 15 de marzo, una vez que se complete el proceso de restablecimiento del sistema.

José Balcázar, presidente de la república, sobre la crisis de abastecimiento de gas: Frente a la emergencia registrada, el gobierno no esperó más



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/nN0oikJzOa — Canal N (@canalN_) March 10, 2026