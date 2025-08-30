La Fiscalía Penal abrió una investigación preliminar contra Traysi C. Rocha Huansi (18) por el presunto delito de homicidio culposo, luego de la muerte de una niña de 6 años que cayó desde uno de los pisos superiores de un condominio en Comas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la menor se encontraba bajo el cuidado de Rocha Huansi al momento del accidente. La joven permanece detenida mientras se ejecutan las diligencias correspondientes.

El Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dispuso que la investigada sea sometida a exámenes toxicológicos, pruebas de dosaje etílico y una evaluación médica.

Asimismo, ordenó la recopilación del protocolo de necropsia, la revisión de las cámaras de seguridad del edificio y la práctica de diversas pericias.

“El Departamento de Investigación Criminal PNP de Comas practicará las pruebas, registros y pericias”, precisó la Fiscalía.

El accidente en Comas

El hecho se produjo la noche del miércoles en el condominio Acacias Villa Residencial, ubicado en la avenida Manuel González Prada. Según las primeras informaciones, la menor cayó desde el piso 14 del edificio multifamiliar.

Tras el aviso de los vecinos, personal de Serenazgo y bomberos acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la víctima.

La niña fue trasladada de inmediato al hospital Marino Molina, donde los médicos confirmaron su deceso. El fiscal adjunto Percy Salinas participó en el levantamiento del cadáver.

La Policía Nacional también se encuentra a cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias de la caída y determinar eventuales responsabilidades.