El Ministerio Público informó la confirmación de una condena considerada histórica en el país, al ratificarse penas superiores a los 30 años de prisión por el delito de esclavitud laboral, a raíz del incendio ocurrido en la galería Nicolini en junio de 2017, donde dos jóvenes perdieron la vida.
La investigación, a cargo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, determinó que las víctimas eran sometidas a explotación laboral en ambientes improvisados ubicados en la parte superior de la galería, donde permanecían encerradas y sin condiciones mínimas de seguridad.
