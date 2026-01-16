El Ministerio Público destacó el fallo como un precedente en la lucha contra la explotación laboral, luego del incendio que causó la muerte de dos jóvenes trabajadores.
El Ministerio Público informó la confirmación de una condena considerada histórica en el país, al ratificarse penas superiores a los 30 años de prisión por el delito de esclavitud laboral, a raíz del incendio ocurrido en la galería Nicolini en junio de 2017, donde dos jóvenes perdieron la vida.

La investigación, a cargo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, determinó que las víctimas eran sometidas a explotación laboral en ambientes improvisados ubicados en la parte superior de la galería, donde permanecían encerradas y sin condiciones mínimas de seguridad.

