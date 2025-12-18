La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) instaló un tótem informativo en el paradero La Cultura del distrito de San Borja, que ya opera para miles de usuarios del Corredor Rojo. Esta herramienta muestra en tiempo real la llegada de buses, frecuencias y ubicaciones, facilitando la planificación de viajes y mejorando la experiencia en el transporte público.

El ministro Aldo Prieto supervisó el Centro de Gestión y Control del Corredor Rojo, destacando el trabajo conjunto con la ATU y concesionarios para fortalecer la seguridad y fiscalización, beneficiando a más de 170 mil pasajeros diarios.

David Hernández, presidente de la ATU, enfatizó que el tótem optimiza la movilidad urbana con datos confiables sobre tiempos de arribo.

El sistema se complementa con la app UbicATUbus para consultas móviles y el software alemán IVU, que opera 24/7 para monitorear la flota, reducir esperas y responder a incidentes como robos o retrasos.

Los conductores reportan en tiempo real, garantizando mayor eficiencia y seguridad en la operación.