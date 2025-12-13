Como parte del plan de acción “Navidad Segura”, personal de la Sucamec, en coordinación con agentes de la Dirove de la Policía Nacional, ejecutó un operativo que culminó con la incautación de una gran cantidad de productos pirotécnicos almacenados de manera ilegal en Lima.

La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado en la avenida Ramiro Merino, en el distrito de Villa María del Triunfo, que era utilizado como centro de acopio clandestino. Hasta el lugar llegó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien supervisó las acciones realizadas durante el decomiso.

En el predio se hallaron alrededor de 250 cajas de artefactos pirotécnicos, en su mayoría de procedencia importada, con un peso estimado cercano a las 5 toneladas.

Parte del material, del tipo basuca, estaba almacenado dentro de una vivienda que funcionaba como licorería y tendría un valor aproximado de 200 mil soles.

Durante el operativo, una persona fue detenida por estar a cargo del almacenamiento irregular y fue puesta a disposición de las autoridades para las investigaciones por el presunto delito de peligro común.