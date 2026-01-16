Un operativo conjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Policía Nacional del Perú permitió la incautación de una antena clandestina y equipos de telecomunicaciones en un inmueble ubicado a tres cuadras del penal Sarita Colonia, en el Callao.

Según informaron las autoridades, el sistema emitía señal de internet directamente hacia el interior del centro penitenciario.

El dispositivo fue encontrado en la azotea de una vivienda situada en el cruce de las calles Manuel Seoane y Dos de Mayo.

El viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, indicó que la antena estaba orientada específicamente hacia el penal con el fin de facilitar comunicaciones ilegales entre los internos y el exterior.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el acceso a internet permitía a los reclusos utilizar aplicaciones de mensajería y llamadas sin ningún tipo de control, lo que representa un riesgo para la seguridad pública. Añadió que este mecanismo burla los sistemas de bloqueo implementados por el INPE, ya que la señal proviene de antenas externas.