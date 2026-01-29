El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que la captura y extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, permitió revelar la participación de siete expolicías peruanos que brindaban información clave a la organización criminal ‘Los Injertos de Lima Norte’.

El alto mando policial señaló a la prensa que estos agentes traicionaron a la institución y advirtió que todo efectivo que se involucre con el crimen organizado será detenido y enviado a prisión.

Óscar Arriola detalló que la investigación se inició en enero de 2025 con el rastreo de 17 direcciones IP y derivó en tres megaoperativos nacionales e internacionales, que permitieron la captura de 79 personas, entre ellas los siete expolicías implicados.

Las acciones se desarrollaron en diversas regiones del país y en el extranjero, con apoyo del Ministerio Público, el Poder Judicial, Interpol y las autoridades de Paraguay, lo que finalmente condujo a la extradición de Moreno Hernández.

“En tres megaoperativos nacionales e internacionales, se capturaron 79 personas, entre las que estuvieron siete expolicías, porque equivocaron su destino e ingresaron a la institución para deshonrar el uniforme, lo que no puede pasar. Fueron capturados por nosotros mismos, con la conducción jurídica del Ministerio Público y autorización del Poder Judicial”, incidió.

El comandante general enfatizó que la PNP mantiene una política de tolerancia cero frente a la infiltración criminal en sus filas y destacó que fueron los propios órganos policiales los que detectaron y capturaron a los agentes involucrados.

“En nuestra Policía Nacional, investigamos, detectamos, detenemos y a la cárcel aquellos policías que se comprometen, que pasan la línea y pasan a formar parte de una banda u organización criminal. Esa es una decisión equivocada y criminal de ellos, y cada uno tiene la consciencia de hacerlo”, aseveró.

Asimismo, precisó que las detenciones alcanzaron a otros miembros clave de la organización, incluidos familiares del cabecilla, reafirmando el compromiso institucional de combatir la corrupción y el crimen organizado dentro y fuera de la Policía.