Con miras al proceso electoral, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que se movilizarán más de 54,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a nivel nacional para asegurar el desarrollo de los comicios.

El titular de la PCM indicó que este despliegue permitirá que más de 27 millones de ciudadanos puedan acudir a votar en condiciones de seguridad.

“El gobierno de transición tiene la responsabilidad de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente” , enfatizó.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo mantiene una coordinación constante con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para ejecutar estas acciones en todo el país, priorizando las zonas consideradas de mayor riesgo.

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