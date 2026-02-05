Los servicios de emergencia de varios hospitales de Lima Metropolitana y el Callao enfrentan serias deficiencias en medicamentos, equipos biomédicos y atención oportuna, según un reciente informe de la Contraloría General de la República.

Durante un operativo simultáneo realizado el 21 de noviembre de 2025, se identificaron 20 situaciones adversas en cinco establecimientos de salud administrados por el Seguro Social de Salud (EsSalud). Al 5 de febrero del presente año, ninguna de estas observaciones había sido corregida.

Hospitales con mayores deficiencias

Las inspecciones se realizaron en los hospitales Edgardo Rebagliati Martins, Suárez Angamos, Carlos Alcántara Butterfield, Alberto Sabogal Sologuren y Luis Negreiros Vega.

En todos ellos se detectaron fallas que podrían comprometer la atención inmediata de pacientes críticos, desde carencias de equipamiento hasta sobrecarga en las salas de observación.

Falta de equipos biomédicos esenciales

El informe de control advierte que los cinco hospitales carecen de 54 equipos biomédicos exigidos por la Norma Técnica de Salud para los servicios de emergencia. Las mayores brechas se concentran en el Sabogal Sologuren (18 equipos faltantes), Rebagliati Martins (13) y Suárez Angamos (10).

Entre los dispositivos ausentes figuran hemoglobinómetros, monitores de presión intracraneal y bombas de infusión de jeringa, indispensables para el diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes en estado crítico.

Desabastecimiento de medicamentos

A ello se suma el desabastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en cuatro de los cinco establecimientos evaluados. Los casos más críticos se registraron en el Sabogal Sologuren (14 productos faltantes) y el Alcántara Butterfield (7).

Además, se detectó substock de medicamentos, es decir, inventarios por debajo del mínimo requerido de dos meses. Solo en el Rebagliati Martins se identificaron 217 productos en esta situación, seguido del Alcántara Butterfield (48) y el Luis Negreiros Vega (10).

Pacientes permanecen más de 12 horas en observación

Otro hallazgo relevante es la prolongada permanencia de pacientes en las Salas de Observación. En promedio, el 60% de los usuarios permanece 12 horas o más, pese a que la normativa establece que ningún paciente debería superar ese tiempo.

Los casos más extremos se observaron en el Rebagliati Martins, donde el 92% de los pacientes superó las 12 horas, seguido del Suárez Angamos (73%), Negreiros Vega (57%), Alcántara Butterfield (53%) y Sabogal Sologuren (26%).

Falta de especialistas en turnos clave

El operativo también evidenció deficiencias en la programación del personal médico. En los hospitales Suárez Angamos y Negreiros Vega no se programaron traumatólogos en todos los turnos nocturnos ni se contó con retén de cardiólogos, lo que podría afectar la atención de emergencias complejas.

Seguimiento pendiente

La Contraloría comunicó estas observaciones al titular de EsSalud el 5 de enero de 2026, solicitando acciones correctivas inmediatas. Sin embargo, al cierre del informe, las deficiencias persisten, por lo que el órgano de control continuará con el seguimiento del caso.