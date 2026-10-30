Una ambulancia equipada como una unidad de cuidados intensivos móvil acompañará al papa León XIV durante sus desplazamientos por el Perú.

Así lo anunció la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, quien detalló que se implementará un operativo médico especial para la visita del sumo pontífice, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La funcionaria explicó que esta unidad, de tipo III, contará con ventilador mecánico, monitor desfibrilador multiparámetro y otros equipos para atender emergencias de alta complejidad.

El despliegue también incluirá ambulancias de tipo II, carpas de atención médica y vehículos destinados a las autoridades de la Iglesia.

“EsSalud se va a encontrar con cuatro ambulancias en Plaza de Seguridad Nacional. La base aérea Las Palmas va a tener entre seis y ocho ambulancias”, precisó.

El operativo tendrá además la participación de Hospital Perú, que movilizará profesionales de especialidades como medicina interna, cardiología, emergencias, oftalmología y otorrinolaringología. Este servicio contará con laboratorio, equipos de rayos X y consultorios móviles para atender a los ciudadanos, sean asegurados o no, durante las actividades papales.